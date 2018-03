Kinderen bakken pannenkoeken voor ouderen: "Ze zijn heerlijk"

MIDDENBEEMSTER - Leerlingen van basisschool de Blauwe Morgenster bakten 300 pannenkoeken voor de bewoners van Zorgcirkel Middelwijck. "Heel leuk om de opa's en oma's een mooie dag te bezorgen!"

De hele school ruikt naar pannenkoeken. "Hou je lepel recht," dirigeert juf Marja. Een lokaal verder werpt juf Stefanie de pannenkoeken in de lucht. De klas moedigt aan: "Hoger, hoger, hoger!"



Het is vandaag Nationale Pannenkoekendag en daar doet basisschool de Blauwe Morgenster aan mee. Samen met de ouders bakken de leerlingen 300 pannenkoeken voor de ouderen in Zorgcirkel Middelwijck in het Beatrixpark.



Supermarktmaaltijd

Daar worden de pannenkoeken met open armen ontvangen. "Heerlijk," roept een van de bewoners uit. "Nu hoef ik niet meer naar de supermarkt voor een maaltijd," zegt een ander.



Er staat een grote stapel pannenkoeken midden op tafel. "Ik ga voor vier stuks, meer kan ik niet op," zegt een van de grotere eters. "Nu hoef ik ze thuis niet te bakken, smaken ze des te lekkerder," zegt een ander.



Pannenkoekenlied

De kinderen hebben ook posters gemaakt voor de ouderen en zingen ter afsluiting een pannenkoekenlied. De sfeer is goed. "En dan mogen we nu zelf ook lekker gaan eten!"