Nicholas Heiner op koers voor EK-goud

ENKHUIZEN - CADIZ Zeiler Nicholas Heiner blijft op koers voor de Europese titel in de Finn-klasse. De 28-jarige inwoner van Enkhuizen gaat de afsluitende medalrace in met vijf punten voorsprong.

Heiner eindigde in de enige race die vrijdag kon worden gevaren voor de kust van de Spaanse stad Cádiz als veertiende. Concurrent Edward Wright finishte drie plaatsen achter hem.

Max Salminen, de Zweedse nummer drie van het klassement, staat al 25 punten achter op Heiner. De Noord-Hollander is daardoor al zeker van het zilver.

Heiner werd vier jaar geleden wereldkampioen in de Laserklasse. In de Finn wil hij naar de Spelen van Tokio in 2020.