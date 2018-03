AZ selectie bezoekt ziekenhuis Alkmaar

ALKMAAR - De patiëntjes van de kinderafdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar beleefden afgelopen week een bijzondere dag. De volledige spelersgroep van AZ kwam namelijk langs. "Zij zijn bijna altijd fit en kinderen die ziek zijn kunnen niet alles doen. Dan is het leuk dat de spelers hier langskomen."

Trainer John van den Brom nam uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden en was zeer geïnteresseerd in de verhalen van de patiënten. Hij beseft maar al te goed dat zijn spelers het geluk hebben dat ze gezond zijn en alles kunnen doen. "Het is altijd een bijzondere middag voor ons, omdat wij allemaal super fit zijn. Dan is het goed om bij jullie te zijn."

De selectie werd eerst opgevangen in de speciale fanroom van het Alkmaarse ziekenhuis. Normaal gesproken kijken de patiënten hier naar de wedstrijden van AZ. Nu werd deze ruimte omgeturnd tot een soort van persconferentiezaal. De zieke kinderen kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de spelers en trainer. "Ik vind stampot andijvie van moeder echt super lekker." Is het antwoord van spits Wout Weghorst op de vraag wat zijn favoriete maaltijd is.

Na het vragenuurtje gingen de spelers en trainer naar een afdeling waar ze een aantal jonge patiënten opzochten die in bed lagen. "Was wel grappig. Leuk dat ze hier zieke kinderen komen opzoeken om ze blij te maken", aldus een van de patiënten.

Voor de volledige reportage bekijk de video.