Ajacied Nico Tagliafico: "Ik doe altijd mijn best. Of ik nou met Donny of met Messi speel"

AMSTERDAM - Afgelopen zondag maakte Nico Tagliafico zijn eerste doelpunt namens Ajax. De Argentijn is daar blij mee. "Maar het belangrijkste was de overwinning. Ik denk nu aan de wedstrijd van zondag tegen Sparta."

Het is nog niet bekend of Ajax tegen Sparta speelt met aanvoerder Joël Veltman in de basis. "Het hangt van de trainer af wie er speelt, hij maakt de wijzigingen", weet Tagliafico. "Iedereen die erin komt, doet zijn best. Soms als je erin komt, moet je je aanpassen aan de defensie. Je moet gewoon het beste uit jezelf halen om te winnen."

Eerst Sparta, dan Argentinië

Volgende week mag de vleugelverdediger zich melden bij de nationale selectie van Argentinië. Dat verandert echter niets aan de inzet van Tagliafico: "Ik doe altijd mijn best. Of ik nou met Donny of met Messi speel. Je moet respect hebben voor alle spelers en niet voor de naam van de spelers. Eerst maar van Sparta winnen en dan heel erg mijn best doen bij de oefenwedstrijden van het Argentijnse elftal. Dan heb ik de mogelijkheid om naar het WK te gaan."

Kampioenschap nog mogelijk

Ondanks de zeven punten achterstand van Ajax op koploper PSV houdt Tagliafico vertrouwen. "Niks is onmogelijk", zegt hij. "Het gaat zwaar worden. We moeten blijven winnen. We moeten nog tegen PSV, dus het kan nog wel."