Deel dit artikel:











André Onana twijfelgeval bij Ajax Foto: Pro Shots / Niels Boersema Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

AMSTERDAM - Het is nog niet zeker of André Onana zondag onder de lat staat bij Ajax. De doelman is een twijfelgeval in de aanloop naar het uitduel met Sparta Rotterdam.

Trainer Erik ten Hag laat weten dat Onana last heeft van zijn achillespees. "Onana heeft uit voorzorg niet getraind, maar ik verwacht dat hij zondag wel kan keepen. Siem de Jong is ook een twijfelgeval en ik denk dat Noussair Mazraoui het niet gaat halen." Frenkie de Jong op schema

Frenkie de Jong, Kasper Dolberg, Amin Younes, Vaclav Cerny en Nick Viergever zijn zondag in ieder geval niet inzetbaar. "Frenkie ligt op schema, hij zal dit seizoen zeker weer beschikbaar worden", zegt Ten Hag. "Ik ben er positief over gestemd. Wanneer hij exact terug zal zien, kan ik niet zeggen." Justin Kluivert in Oranje

Justin Kluivert zorgde voor het beste nieuws. De linksbuiten zit namelijk voor het eerst bij het Nederlands elftal. "Het is prachtig voor Justin", vindt Ten Hag. "Hij is natuurlijk blij en euforisch. Ik heb wel even tegen hem gezegd: Laat dit een geweldige stimulans zijn naar zondag toe. Maar daar heb ik alle vertrouwen in, Justin is een liefhebber en wil altijd winnen. Hij weet wat er op het spel staat." "Alle wedstrijden winnen"

Ajax heeft een achterstand van zeven punten op koploper PSV. De Amsterdammers zijn dus afhankelijk van de Eindhovenaren. "Wij moeten alle wedstrijden winnen en gaan natuurlijk nog een keer naar Eindhoven. Maar we hebben het niet in eigen hand", aldus Ten Hag. Zondag trapt Ajax om 14:30 uur af tegen Sparta Rotterdam. Flitsen van die wedstrijd zijn uiteraard te horen in NH Sport.