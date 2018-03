Verhuurder sluit beruchte 'kauwgomsteeg' in Schagense winkelstraat

SCHAGEN - De ranzigste steeg van Schagen, bij velen bekend als de 'kauwgomsteeg', is met grijze deuren afgesloten voor publiek. Verhuurder Dion Korstjens, eigenaar van de naastgelegen panden, was klaar met de 'pis, stront en kots' die vaak in de steeg te vinden was. Nu ligt hij in een juridische discussie met de gemeente. Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen (CDA) wil dit dilemma goed uitzoeken, maar als het aan Korstjens ligt gaat hij 'door tot aan de Hoge Raad'.

Ondanks de ontelbaar uitgekauwde kauwgompjes aan de muur en de geur van plas die in het smalle straatje hangt, vinden veel Schagenaren het steegje erg handig. Het is een goede sluiproute van de winkelstraat naar de parkeerplaats. Nu is die geblokkeerd door een grijskleurig, vergrendeld deurtje. De man met de sleutel is Korstjens.

"Ik heb die steeg in volledige eigendom", vertelt Korstjens aan NH Nieuws. "Als iemand zijn been breekt in die steeg, ben ik aansprakelijk." Dion Korstjens is eigenaar van de steeg, maar 'stelt deze openbaar voor het publiek'. "De gemeente maakt hier dus gebruik van, maar dan moeten zij het ook onderhouden. Dit is de duurste grond van Schagen."

Overeenkomst

Volgens Korstjens stond dit eerder op papier, maar deze contracten zijn verlopen. Al negen maanden is hij in gesprek met de gemeente over een nieuwe overeenkomst. Maar zijn geduld was nu op, verzegeld met twee deurtjes die de steeg ontoegankelijk maken en camera's om de boel in de gaten te houden.

Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen is vanochtend in gesprek gegaan met Korstjens. Zij wil met het college uitzoeken hoe het juridisch zit. "Het kan zijn dat de steeg eigendom is én ook openbaar", vertelt Van Kampen-Nouwen aan NH Nieuws. Mocht blijken dat de weg inderdaad openbaar is, dan geeft de Schagense burgemeester de ondernemer gelijk op het gebied van onderhoud: "Daarin heeft de gemeente het af laten weten."

Principekwestie

Dinsdag wordt dit dilemma voorgelegd aan het college. De uitkomst kan volgens Korstjens twee kanten op: er wordt een nieuwe overeenkomst opgezet of de weg wordt bestempeld tot openbare weg. In het laatste geval krijgt dit dilemma nog een flinke staart: "Het is een principekwestie geworden. Ik procedeer door tot aan de Hoge Raad."