Van den Brom tekent nieuw contract bij AZ: "Heel blij"

ZAANSTAD - Het mondeling akkoord was er al tussen John van den Brom en AZ, maar vrijdagmiddag zette de Alkmaarse oefenmeester zijn krabbel onder een nieuw contract. Hij verlengt zijn verblijf met een jaar. "Ik ben heel blij met weer het vertrouwen."

"Ik denk dat we met z'n allen kunnen vaststellen dat we op de goede weg zijn. We denken dat het nog beter kan, dan dat we nu al laten zien. Dat maakt het ook zo mooi om daar volgend seizoen mee verder te gaan."

Voordat John van den Brom naar AZ kwam, had hij weleens het stempel dat hij makkelijk van de ene club naar de andere club stapte als trainer. Inmiddels is hij bezig aan zijn vierde seizoen en is hij volgend seizoen op Philip Cocu na de langst zittende trainer in de Eredivisie. "Daar heb ik nu afstand van gedaan. Hiervoor heb ik gekozen voor sportieve verbeteringen. Nu zit ik op een plek wat sportief nog steeds beter kan en daar gaan we vol voor om dat vasthouden."

Het gaat dit seizoen erg goed met AZ. De Alkmaarse club staat stevig op de derde plek en op 22 april staat de bekerfinale op het programma. Je zou dan misschien verwachten dat hij een langer contract zou ondertekenen, maar Van den Brom vindt dat zelf heel logisch dat hij zijn verblijf verlengt met een jaar. "Dat laatste jaren doen we dat continue. We weten van elkaar wat we aan elkaar hebben. Een jaar verlenging past daar prima bij."

Zondag nemen de mannen van John van den Brom het op tegen FC Groningen. Dit duel is negentig minuten lang live te volgen via deze site.