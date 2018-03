Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in bloemenstal Aerdenhout Foto: Laurens Bosch

AERDENHOUT - Een bloemenverkoper is vanmiddag gewond geraakt bij een brand in zijn bloemenstal. Hij is met brandwonden aan zijn handen afgevoerd met de ambulance.

De man wilde rond 13.30 uur een gasfles verwisselen, die hij gebruikte om de bloemenstal warm te houden. Dit ging mis, waardoor er brand ontstond. De eigenaar van de stal probeerde zijn producten nog te redden, maar heeft daarbij brandwonden aan zijn handen opgelopen. "Vervolgens heeft hij nog geprobeerd om met een brandblusser de brandwonden nog te blussen," aldus de woordvoerdster van de veiligheidsregio. De politie was gelukkig in de buurt en heeft het gebied afgezet. De brandweer kon daarna het vuur snel doven, waardoor niet alle bloemen zijn verwoest. In afwachting op de ziekenwagen heeft de man burnshields om zijn handen gekregen, wat een soort beschermende handschoenen zijn.