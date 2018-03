Tweede ring voor Amsterdam

AMSTERDAM - Om de Randstad bereikbaar te houden komt er wellicht een tweede ring bij Amsterdam. Uit onderzoek moet blijken hoe het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer bij Amsterdam van elkaar gescheiden kan worden.

Cruciale rol in het onderzoek is de snelweg A9 tussen Diemen naar Velsen. Onderzocht wordt hoe deze weg de voorkeursroute voor doorgaand verkeer rond Amsterdam kan worden. Tussen Diemen en Badhoevedorp wordt deze snelweg nu verbreed en straks moet dit de doorgaande route worden voor verkeer langs de zuidwestkant van Amsterdam.

De bestaande ringweg A10 wordt steeds drukker en met de komst van veel nieuwe woningen in het westelijk deel van Amsterdam, komt de bereikbaarheid in de knel. De Randstad zal tot 2040 fors groeien en dus moet er onderzocht worden hoe we de komende jaren vlot kunnen blijven reizen, aldus de minister. De A10 zal straks vooral gebruikt moeten worden voor verkeer dat in de stad moet zijn.

Over een jaar moet meer duidelijk worden hoe Amsterdam bereikbaar kan blijven. Inmiddels is er wel geld gereserveerd voor het aanpakken van het Rottepolderplein. De kruising van A9 en N200 is een bekend knelpunt waar het verkeer dagelijks vastloopt. Het knooppunt wordt opnieuw ingericht waardoor het autoverkeer niet meer hoeft te weven.