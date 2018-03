Korpschef over razendsnelle brandweer Kennemerland: "Het is voor ons geen race"

KENNEMERLAND - Uit onderzoek is gebleken dat de brandweer van Kennemerland het snelste uitrukkende korps van Nederland. Korpschef Frans Schippers is erg verrast door de positieve uitslag: "Wij hadden er helemaal niet op gerekend."

Schippers benadrukt dat hij tevreden is dat ze zo snel zijn, maar dat het absoluut geen competitie is om de beste te zijn. "Wij zijn eigenlijk volop bezig om te zorgen dat de burger zo snel mogelijk hulp krijgt. Daar is onze heel team op gericht. Het is mooi om te zien dat het goed uitpakt, maar een race is het niet", aldus een ingetogen korpschef tegen NH Nieuws.

De sleutel tot een zo'n kort mogelijke aanrijtijd van de brandweer ligt bij de verwerking van de alarmering in de meldkamer. "In heel Nederland is het van belang dat de hulpverlening tijdens een incident zo snel mogelijk op gang komt. De meldkamer blijft doorvragen aan de telefoon met de melder en wij brengen alles op gang. Hierdoor worden er twee dingen tegerlijk gedaan."

Nieuwe ontwikkeling

Ook kan er volgens de korpschef steeds vaker beroep worden gedaan op de eenheden die het dichtsbij een een brand of incident gevestigd zijn. "Dat is een nieuwe ontwikkeling die wij in het noorden van Noord-Holland goed hebben kunnen invoeren. Daarom scoren andere korpsen in de regio ook goed in het onderzoek", vertelde Schippers.

Bescheiden

Misschien wordt er nog een taart gegeten op dit kleine succesje, maar een groot feest gaat het niet worden voor het bescheiden korps. "Het is vooral de bedoeling dat alle korpsen in Nederland van elkaar leren. Wij spelen onze ervaringen door en anderen geven het aan ons. Op die manier kunnen we de burger het snelste helpen."