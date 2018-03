Verandert Wikihouse de bouwtraditie?

ALMERE - Er moeten veel, betaalbare en duurzame huizen gebouwd worden en het liefst geen eenvormige rijtjeshuizen. Dat lijkt een onmogelijke opgave voor de bouw die nog steeds werkt volgens traditionele methoden. Kunnen nieuwe bouwmethoden daar verandering in brengen?

Het Wikihouse is volgens de bedenkers een oplossing om op een andere manier te bouwen. Met vaste modules kunnen de toekomstige bewoners hun eigen huis samenstellen. Deze 'bouwstenen' kun je downloaden en met een CNC-freesmachine uit multiplex platen frezen. Daarmee kan iedere doehetzelver zonder grote machines, een eigen huis bouwen.

In Almere is het allereerste experimentele Wikihouse klaar om bewoond te worden maar het project smaakt naar meer. Als er voldoende kandidaten zijn komt er een nieuwe wijk met allemaal 'Wikihuizen'. Twee, drie, vierkamerwoningen al dat niet met verdiepingen, gebouwd volgens de eigen wensen, maar allemaal volgens hetzelfde bouwprincipe.

"Wie een IKEA-kast in elkaar kan zetten, kan ook een Wikihouse bouwen", aldus bouwpionier Ivar Diekerhof. Er zijn geen grote machines nodig want met een hamer tik je de onderdelen aan elkaar. De houten muren worden gevuld met een dikke laag isolatie waardoor de huizen ook energiezuinig zijn. Hout lijkt herontdekt voor de woningbouw en is een duurzaam bouwmateriaal.

Het levert comfortabele en individuele huizen op die vooral heel betaalbaar zijn. Voor 150-duizend euro heb je een compleet driekamerhuis in Almere. Wie een stuk grond in Amsterdam koopt is natuurlijk duurder uit. Individueel bouwen met standaardmodules uit de printer kan wellicht voor een verandering zorgen in de traditionele manier van bouwen.