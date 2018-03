Deel dit artikel:











Jongen liegt tegen politie en biedt excuses aan met pannenkoeken Foto: Politie Hollands Kroon

WIERINGENWERF - De politie van kreeg afgelopen woensdag in Wieringenwerf een melding van een 12-jarige jongen die beroofd zou zijn van zijn ketting en horloge. Later bleek dat de jongen gelogen had, maar hij heeft vandaag op een passende wijze zijn excuses aangeboden: zelfgemaakte pannenkoeken op Pannenkoekendag.

Dit meldt wijkagent Pol Verhagen op Instagram. De jongen had gelogen over de beroving en heeft vandaag een gesprek gehad op het politiebureau. Hier heeft de jongen uitgebreid zijn excuses gemaakt en daarnaast heeft hij pannenkoeken gebakken voor de agenten. De politie moet nog bedenken wat een passende straf voor de jongen zou zijn, maar deze zal na het eten van de zoete lekkernij wellicht meevallen.