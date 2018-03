Deel dit artikel:











Wat is de 'spuugmooiste' plek van Noord-Holland?

NOORD-HOLLAND - Welke plek is zó lelijk, dat ie mooi is? NH Radio-verslaggever Mark van Wonderen bezocht de afgelopen maanden 25 'spuugmooie' plekken in onze provincie. Van de bazaar in Beverwijk tot de binnenstad van Den Helder, van het centrum van Zandvoort tot het havengebied van IJmuiden en van Kreieloord tot Volendam. Maar wat is nu de spuugmooiste plek van Noord-Holland? Stem nu op de poll!

De serie Spuugmooi maakte op de Facebookpagina van NH Radio en YouTube al veel los. Sommigen zijn apetrots dat 'hun' plekkie is opgenomen in de lijst, anderen spreken er schande van. Nu is het laatste woord aan het publiek, want tot vrijdag 23 maart 16.00 uur kunnen ze stemmen op de 25 plekken. Welke stek in de provincie verdient het predikaat Spuugmooi 2018? De drie plekken met de meeste stemmen gaan volgende week de finalestrijd aan. Donderdag 29 maart wordt de plek die we het mooist van lelijkheid vinden 'beloond' met het ophangen van een Spuugmooie plaquette. Zodat iedere voorbijganger de schoonheid in lelijkheid niet stilletjes voor bij loopt.