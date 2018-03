Judoka Henk Grol weer terug op tatami

HAARLEM - Judoka Henk Grol maakt dit weekeinde zijn rentree op de Grand Slam in Jekaterinenburg in Rusland.

De 32-jarige Haarlemmer kwam sinds november vorig jaar niet meer in actie op een groot toernooi. In Rusland strijdt hij in de klasse boven honderd kilogram. Na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro liet Grol zich aan zijn schouder opereren en was hij lange tijd bezig met zijn herstel.

In november lag Grol er op een toernooi in Marokko al snel uit met knieklachten. Inmiddels is hij fit genoeg om de strijd aan te gaan in Rusland.

Naast Grol reizen ook Frank de Wit, Noël van 't End, Michael Korrel, Roy Meyer, Sanne Verhagen en Juul Franssen namens Nederland af naar Jekaterinenburg.