Bibian Mentel sluit paralympische carrière af na tweede gouden medaille

LOOSDRECHT - PYEONGCHANG Bibian Mentel neemt afscheid van haar paralympische carrière met twee gouden plakken bij het para-snowboarden. Ze prolongeerde in Pyeongchang haar titel op de cross en voegde daar vanochtend een tweede medaille aan toe op de banked slalom. "Hoe mooi is het met twee gouden plakken af te sluiten. Het is helemaal fantastisch'', glunderde de 45-jarige Loosdrechtse.

Haar trainer en haar echtgenoot praatten haar moed in voor de derde en beslissende run. "Het was alles of niets. Ik wist: nu moet ik het doen. En als het dan lukt de beste tijd neer te zetten, is dat echt fantastisch", aldus Mentel.

De vrouw die al jarenlang in gevecht is met kanker, won vier jaar geleden op de Paralympics van Sotsji ook het goud op de snowboardcross. "Welke medaille de mooiste is? Ze zijn allemaal heel anders. Voor Sotsji heb ik me ingezet om snowboarden op het paralympische programma te krijgen. De medaille was de kers op de taart. Hier heb ik er echt voor moeten strijden. Zowel op de banked slalom als op de cross."

Het waren haar laatste Spelen. "Volgend jaar is er een WK. Of ik daaraan mee wil doen, ga ik rustig bedenken. Maar dit waren zeker mijn laatste Spelen. Over vier jaar ben ik 49. Ik vind het goed zo en ik draag het stokje graag over."

Chris Vos

Bij de mannen greep Chris Vos net naast een medaille op de banked slalom. De twintigjarige snowboarder uit Middenbeemster, die zilver had veroverd op de snowboardcross, stond vierde na twee runs. Hij nam in zijn derde poging alle risico en ging onderuit. Hij eindigde daardoor ook als vierde achter de Amerikaanse winnaar Noah Elliott.