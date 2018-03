Fusies in 't Gooi: denktank opgericht voor meer duidelijkheid

GOOI - GOOI De fusies van gemeenten is een heet hangijzer in 't Gooi deze gemeenteraadsverkiezingen. Maar volgens een aantal burgers was het niet duidelijk genoeg hoe de partijen eigenlijk over dit onderwerp denken. Daarom is er een heuse denktank opgericht om ideeën in kaart te brengen en patronen te ontdekken. De organisatie is bang voor een te grote afstand tussen bestuur en burger en het vertrouwen van burgers in politiek.

Fred van Leeuwen van Burger-Denktank Schaalvergroting vond dat het tijd was voor een verhelderend lijstje waarin staat wat alle partijen in het Gooi denken over fusies, zodat het voor de kiezer duidelijk is. "Het is belangrijk dat de kiezer de juiste informatie krijgt om zijn of haar keuze te bepalen, want deze keuze is bepalend voor de komende tien à vijftien jaar als we kijken naar een eventueel Gooistad", vertelt Van Leeuwen.

De denktank trekt de conclusie dat de kleine gemeenten in het Gooi vooral zelfstandig willen blijven, terwijl de grote gemeenten graag fuseren. Daarnaast zijn landelijke partijen vooral voor een fusie en de lokale partijen tegen.

'Geen vertrouwen'

Wat de denktank ook opvalt, is dat de partijen allemaal in hun partijprogramma noemen dat er meer ruimte en inspraak voor inwoners moet komen. "Maar geen enkele partij komt met ideeën hoe dit te realiseren. Het zijn nobele visies en idealen, maar de werkelijkheid is nog een heel ander verhaal", aldus Van Leeuwen.

Van Leeuwen heeft nog een advies voor de politici. "Als je wilt zorgen dat betrokken burgers actief worden in buurt, moet je als gemeente dit stimuleren. Niet één jaar budget geven en het jaar erop niet meer. Je moet zorgen voor continuïteit. Dit heb ik drie keer hardop tegen de gemeente Hilversum gezegd. Maar ze pikken het niet op. Dat geeft mij geen vertrouwen."

