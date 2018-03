27-jarige man ramt politieauto tijdens ontsnappingspoging

WEEG - De politie heeft vanochtend een 27-jarige man uit Hoorn aangehouden in verband met meerdere verkeersovertredingen. Zo reed hij te hard, heeft de verdachte meerdere auto's geramd en reed hij onder invloed van alcohol. Ook had de man een groot vleesmes in zijn auto liggen.

De man reed vannacht rond 2.15 uur met hoge snelheid over Berkmergouw te Weeg. Agenten die hem zagen rijden gaven hem een stopteken, maar dat negeerde hij. Na een achtervolging werd de verdachte klemgereden in een doodlopende straat. Bij het uitstappen reageerde de man erg agressief. Vervolgens stapte hij weer in en heeft hij bij het wegrijden drie geparkeerde auto's en de politieauto geramd.

De politie wist wie hij was, dus werd besloten om geen achtervolging in te zetten. De verdachte bleek een bekende van de politie en de agenten naar zijn huis te gaan. De man was onder invloed van alcohol, maar weigerde om een blaastest te doen.

De man had geen rijbewijs, maar wel een groot vleesmes in zijn bezit. De auto en het mes zijn in beslag genomen.