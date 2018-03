Weghorst, Til, Bizot en Kluivert debuteren bij Oranje

AMSTERDAM - ZEIST AZ-spelers Wout Weghorst, Guus TIl en Marco Bizot zijn opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Zij maken alledrie hun debuut bij Oranje. Datzelfde geldt voor Ajacied Justin Kluivert.

Behalve Kluivert heeft bondscoach Ronald Koeman ook zijn ploeggenoten Donny van de Beek en Matthijs de Ligt geselecteerd. Ruud Vormer, Daley Blind, Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Karim Rekik, Jeffrey Bruma, Darryl Janmaat en Sergio Padt zijn afgevallen.

Lees ook: AZ-doelman Bizot: "We did it"

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 23 maart in Amsterdam een oefeninterland tegen Engeland. Op 26 maart is Portugal de tegenstander in Genève.