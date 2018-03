Deel dit artikel:











Brand legt snackbar in Amsterdam in de as Foto: NH Nieuws / Barbara Mulder Foto: NH Nieuws / Barbara Mulder Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: NH Nieuws / Barbara Mulder Foto: NH Nieuws / Barbara Mulder Foto: NH Nieuws / Barbara Mulder Foto: NH Nieuws / Barbara Mulder

AMSTERDAM - AMSTERDAM (AT5) In een snackbar aan de Van Woustraat in Amsterdam-Zuid is aan het einde van de ochtend brand uitgebroken.

Het vuur brak rond 11.45 uur door nog onbekende oorzaak uit in het pand. Een deel van de Van Woustraat is vanwege de brand afgezet. Onder meer tram 4 rijdt een aangepaste route. Volgens de brandweer raakte niemand gewond. Onderzoek moet uitwijzen waardoor de brand is veroorzaakt.