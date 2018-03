Politiek Den Helder blaast V&D-gebouw tijdelijk nieuw leven in

DEN HELDER - Nadat het pand meer dan drie jaar leeg heeft gestaan, zorgt een initiatief van de lokale politiek van Den Helder ervoor dat er weer gebruik zal worden gemaakt van de oude V&D. In het gebouw wordt een grote verkiezingsmarkt gehouden.

De markt zal alleen op de begane grond zijn. De rest van het pand is niet toegankelijk. In het gebouw staan allerlei politieke marktkraampjes, een poffertjeskraam en er is live muziek. "We hopen met deze markt de opkomst groter te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week," zegt een organisator van de verkiezingsmarkt.

Lees ook: Groot deel voormalige V&D-panden weer in gebruik

Tot nu toe is het plan dat alle partijen meedoen aan de markt, behalve de PVV. De partij heeft afgezegd. Voor het publiek zal er ruimte zijn om veel te praten met politici. Er is een megafoon voor bezoekers, die een gesprek kunnen aanknopen met een partijlid. Ook zal er een statafel zijn waaraan debatten gevoerd kunnen worden.

De verkiezingsmarkt wordt morgenochtend om 10.00 uur geopend met een optreden van Michiel Tegelbergen, die liedjes zingt over Den Helder. Er is expres veel aandacht voor de live muziek, want: "politici willen altijd alleen maar praten, maar moeten nu eens eerst luisteren," aldus een van de initiatiefnemers.