Schaatsgekken rijden een werkdag lang rondjes op ijsbaan Haarlem Foto: NH/Paul Tromp

HAARLEM - "Het is eigenlijk idioot, maar het geeft achteraf wel heel veel voldoening", zegt één van de schaatsers die vandaag van 8.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de middag rondjes gaat schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. Hij en nog zo'n twintig anderen strijden vandaag om de Bert Grotenhuis Bokaal.

Uiteindelijk gaat het er dus om wie de meeste rondjes schaatst. Alleen tijdens de dweilpauzes moeten de schaatsers even een paar minuten van het ijs af. Ageeth Bosma uit Heemstede is er ook weer bij. Ze won al twee keer bij de vrouwen en reed eerder al 625 (!) rondjes. Zelf bekers kopen

De man naar wie de bokaal is vernoemd, is er vandaag natuurlijk ook bij. "Ik wilde aan de Elfstedentocht meedoen en er ligt natuurlijk heel weinig natuurijs hier. Dus toen ben ik maar als training hier werkdagen lang rondjes gaan schaatsen", aldus Bert Grotenhuis. "Uiteindelijk besloot het bestuur dat er maar een wedstrijd van gemaakt moest worden, maar ik moest wel zelf de bekers kopen." Grote vraag is natuurlijk hoe je het beste en fitste zo'n schaatsdag doorkomt. "Rustig aan beginnen, in de spaarstand", zegt Bert. Een deelnemer heeft zo zijn eigen tactiek. "Nooit pootje over in de bochten doen, want dat kost je heel veel energie." Wilt u de bikkels op ijzers komen aanmoedigen, ze schaatsen dus tot 17.00 uur. Dan zal ook de prijsuitreiking volgen.