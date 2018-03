Deel dit artikel:











Verdachte in zaak Milica zwijgt en blijft in cel Foto: Politie

ZAANDAM - De man die verdacht wordt van het verkrachten en doden van Milica van Doorn, was vandaag niet in de rechtszaal aanwezig. Na 25 jaar kwam de zaak voor de rechter in Alkmaar. De verdachte, de 47-jarige Hüseyin A., bleef in zijn cel in het Justitieel Complex Zaandstad. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

Het OM verdenkt A. ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaandam Milica (19) heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld. In haar lichaam werd sperma gevonden. Het dna matcht met dat van de verdachte. Lees ook: Milica van Doorn, na 25 jaar eindelijk een rechtszaak Bij de behandeling van de zaak vandaag waren veel familieleden van Milica aanwezig. Volgens hun advocaat waren ze blij dat de verdachte er niet was. Na vijftien minuten was de zitting weer voorbij. Op 12 juni komt de zaak opnieuw voor de rechter. Lees ook: Verdachte: 'Er zat een geest in mij toen ik Milica vermoordde' De zaak bleef lang onopgelost. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar Hüseyin A. Kort na zijn arrestatie in december heeft A. wel iets verklaard, onder meer dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen. Later heeft hij die verklaring herhaald. A. heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het lichaam van het slachtoffer zijn terechtgekomen. Volgens de advocaat van de nabestaanden is de zaak heel belangrijk voor Nederland. "Het is een zogenoemde cold case. Het laat zien dat je soms bijna dertig jaar na dato nog verantwoording moet kunnen afleggen voor wat je gedaan hebt."