Haarlem start eigen campagne 'in Nederland kies je je partner zelf' Foto: Wouter Rutten

HAARLEM - De gemeenteraad in Haarlem gaat een variant beginnen van de campagne 'in Nederland kies je je partner zelf'. Deze campagne werd vorige zomer gestart in Rotterdam en bracht veel commotie teweeg bij de politiek, omdat er posters werden vertoond van een zoenende moslima.

VVD raadslid in Haarlem Wouter Rutten, initiatiefnemer van de campagne, vertelt dat de partij afgelopen week posters met zoenende mannen erop heeft opgehangen om de campagne extra onder de aandacht te brengen. "Ik ben superblij dat er zo'n grote steun is vanuit de politiek voor dit positieve initiatief en dat er een campagne kan worden opgezet", aldus Rutten. Lees ook: VVD start postercampagne zoenende mannen: "Liefde tussen mannen is normaal" Om deze motie extra onder de aandacht te brengen, hing de VVD deze week een speciale campagneposter op met een afbeelding van zoenende mannen. Dit deed de partij vanwege de commotie die ontstond rondom posters met zoenende mannen van winkelketen SuitSupply. "Wij vinden dat je in ons Haarlem altijd jezelf mag zijn. Mensen mogen niet in de war raken van zo'n poster", aldus Rutten.