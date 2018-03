Deel dit artikel:











Politie doet onderzoek naar vals geld in Hoofddorp Foto: Politie Haarlem

HOOFDDORP - De politie in Haarlemmermeer is bezig met een onderzoek naar vals geld. Het onderzoek begon na meldingen van supermarkten in Hoofddorp, die sinds december geregeld neppe biljetten van vijftig euro zijn tegengekomen. De politie heeft een aantal verdachten op het oog die met het valse geld betalen.

De verdachten zijn bij de politie in beeld gekomen door onder meer bewakingsbeelden van winkels. Het gaat om een groep jonge verdachten. De politie vraagt winkeliers in Hoofddorp en omgeving nadrukkelijk alert te zijn op het valse geld en altijd te bellen als er een vermoeden is dat er iets niet klopt. Veel winkeliers hebben apparatuur om vals geld te herkennen, zoals speciale lampen of pennen. Volgens de politie worden onder meer pizzakoeriers vaak met vals geld betaald. Ook bij tweedehandswinkels en bij aankopen via het internet wordt relatief vaak gefraudeerd.