LIVE NH Sport met GA Eagles - Telstar en Jong PSV - FC Volendam

AMSTERDAM - In de Jupiler League begint vrijdag de vierde en laatste periode. Voor een aantal ploegen de laatste kans om de play-offs te kunnen bereiken. Telstar treft zo'n tegenstander. In Deventer is het dit seizoen zeer teleurstellende Go Ahead Eagles de tegenstander. FC Volendam speelt op De Herdgang in Eindhoven tegen Jong PSV. Beide duels kun je weer rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.

Telstar herstelde zich afgelopen maandag in Almere van de onverwachte thuisnederlaag tegen Helmond Sport (2-3). Al verspeelden de Witte Leeuwen de zeker lijkende overwinning nog bijna.

De Velsense ploeg miste tegen Almere City FC Melvin Platje. Trainer Mike Snoei wilde donderdag nog niet zeggen of Platje tegen Go Ahead weer van de partij is. "Ik hoop het wel. Hij speelde tegen Helmond Sport als één van de weinigen geweldig. We dachten even dat hij behalve die zeven hechtingen ook een lichte hersenschudding had, maar we wachten nog even de reactie af. Maar maandag ging het zonder Melvin ook prima."

Voor Snoei wordt het duel met Go Ahead een weerzien met een oude werkgever. Ruim tien jaar geleden had hij de Eagles bijna drie seizoenen onder zijn hoede. Zowel in zijn tweede als derde jaar veroverde hij met de Deventenaren een periodetitel.

Go Ahead Eagles - Telstar begint om 20.00 uur. Verslaggever in De Adelaarshorst is Rob Wanst.

In Eindhoven is op hetzelfde moment de aftrap bij Jong PSV - FC Volendam. Tegen de Eindhovense beloften behaalde trainer Misha Salden de eerste competitiezege (1-0) van het seizoen. Dat gebeurde kort nadat de Volendammers in het KNVB-bekertoernooi het eerste elftal van PSV aan het wankelen kregen. Pas na verlenging bekerden de mannen van Phillip Cocu door.

Jong PSV bezet de zevende plaats op de ranglijst met 45 punten; FC Volendam is veertiende met 36 punten. De Volendammers zullen ten minste nog drie plaatsen moeten klimmen op de ranglijst om aan de play-offs te mogen meedoen. "Willen we stijgen op de ranglijst dan moeten we tegen dit soort ploegen punten pakken", zei Salden gistermiddag na de training. De trainer houdt vast aan het basisteam dat maandag 2-2 speelde tegen MVV. Dus met Marco Tol en Henny Schilder op de bank. Alleen als blijkt dat Daan Klinkenberg toch niet fit genoeg is, begint Schilder in de basis.

Verslaggever bij Jong PSV - FC Volendam op De Herdgang is Edward Dekker. NH Sport is er al vanaf 19.00 uur. Uiteraard houdt presentator Rob Wtenweerde je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de twee andere Noord-Hollandse ploegen in de Jupiler League. Jong Ajax speelt in Doetinchem tegen De Graafschap en Jong AZ speelt thuis tegen Almere City FC.