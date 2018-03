Liveshow 'Sta op tegen kanker' dit jaar weer op Waagplein Alkmaar

ALKMAAR - Sta op tegen kanker, de live benefietshow tegen de ziekte georganiseerd door AVROTROS, wordt dit jaar wederom gehouden op het Waagplein in Alkmaar. In deze benefietuitzending voor het KWF Kankerfonds, gepresenteerd door Caroline Tensen, geeft een hele reeks bekende Nederlanders acte de présence.

Tijdens de liveshow wordt het startschot gegeven voor een hardloopevenement waarin mensen in actie komen voor een dierbare en geld inzamelen voor KWF. Zo voert actrice en presentatrice Marlijn Weerdenburg de run aan en rent ze samen met en voor haar vader. Hij kreeg twee jaar geleden kanker en de vooruitzichten zijn nu gelukkig goed.

"Ik ben al hard aan het trainen voor deze dag, want ik ben eigenlijk geen hardloper. Maar door dit samen met mijn vader te doen, wordt deze run nog specialer. Ik zal er alles aan doen om de finish te bereiken."

Andere bekende Nederlanders die meedoen aan de show zijn Arjen Robben, Caro Emerald, Anita Witzier, Peter R. de Vries en Maan. Alkmaar is voor de tweede keer gastheer van het evenement, dat plaatsvindt op 29 mei vanaf 21.20 uur.

Eén op drie

Eén op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn leven de diagnose kanker. Dit zijn meer dan 100.000 mensen per jaar. Het geld dat in de show wordt opgehaald, wordt besteed aan kankeronderzoek.