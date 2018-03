Koning Winter steekt nog één keer zijn kop op: morgenochtend sneeuw

NOORD-HOLLAND - Maart roert zijn staart: het winterse weer is nog niet voorbij. Sterker nog, morgenochtend wordt de provincie wakker met een dun laagje sneeuw.

Het winterse weekend begint vanmiddag met natte sneeuw. Zodra vannacht de temperatuur onder nul zakt, blijft de sneeuw liggen en bestaat de kans dat er morgenochtend kleine sneeuwballen kunnen worden gegooid.

Droog en zonnig

De zon is verder flink aanwezig dit weekend, dus het is de vraag hoelang je van de sneeuw kunt genieten. Ondanks de zonnestralen ligt de temperatuur wel rond het vriespunt en is de gevoelstemperatuur door de snijdende wind laag.

NH Nieuws-weerman Jan Visser belooft dat na maandagochtend Koning Winter eindelijk gaat slapen, en dat de temperatuur op zal lopen.