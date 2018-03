Brandweer Kennemerland snelste korps van Nederland

KENNEMERLAND - De brandweer van Kennemerland is het snelst uitrukkende korps van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld doen ze er 6,5 minuten over om bij een incident te komen.

Ook andere brandweerkorpsen in Noord-Holland presteren goed. Zo staat de brandweer in Gooi en Vechtstreek op de vierde plaats met een gemiddelde tijd van 6,9 minuten. De vijfde plek wordt bekleed door het korps van Amsterdam-Amstelland. Die brandweermensen doen er gemiddeld zeven minuten over om op de plek van een incident te komen.

De tijd die de brandweer nodig heeft om bij een brand te komen is al een paar jaar redelijk constant. In 2017 duurde het gemiddeld 7 minuten en 42 seconden, een jaar eerder was de brandweer tien tot veertig seconden sneller ter plaatse. De brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe deed er vorig jaar gemiddeld het langst over: bijna elf minuten.

De meldkamer van de brandweer heeft in Nederland gemiddeld een kleine minuut nodig om de brandweereenheid te alarmeren. Daarna duurt het uitrukken zo'n drie minuten en kost het vier minuten om naar de brand te rijden.