Auto uitgebrand in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - In Amsterdam is vanmorgen een auto uitgebrand. Dat gebeurde in dezelfde buurt waar gisteravond een schietpartij was. Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend.

De auto stond aan de Thorn Prikkerstraat. De schietpartij eerder was aan de Piet Mondriaanstraat, zo´n 600 meter verderop. De politie heeft de auto is beslag genomen.