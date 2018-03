Deel dit artikel:











Man neergeschoten op straat in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Op de Johan van Hasseltweg in Amsterdam is vanmorgen vroeg een man neergeschoten. Het slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar.

Over de schietpartij is nog veel onduidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Voor het incident werd een traumahelikopter opgeroepen. Gisteravond raakte ook al iemand gewond bij een schietpartij in Amsterdam.