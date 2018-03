Mentel pakt tweede goud in Pyeongchang

LOOSDRECHT - Snowboardster Bibian Mentel heeft bij de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang haar tweede olympische titel gewonnen.

Nadat de 45-jarige sportster uit Loosdrecht eerder haar olympische titel op de snowboardcross had geprolongeerd, was ze ook de snelste op de banked slalom.

Lees ook: Bibian Mentel uitzinnig na gouden medaille: "Ik ben superblij"

Mentel noteerde in haar derde en laatste run een tijd van 56,94 en troefde daarmee de Amerikaanse Brittani Coury die 59,87 op de klok had gezet, ruim af.

Lees ook: Paralympiër Bibian Mentel valt hard: "Het leek of ik wat hoorde in m'n nek"

Mentel kwam de dag voor de wedstrijd nog met de schrik vrij nadat ze hard ten val was gekomen in haar trainingsrun. De vrouw die al jaren strijdt tegen kanker, klapte achterover en viel daarbij ook op haar nek. De titanium constructie die daar in januari van dit jaar werd geplaatst, hield stand. Met een stijve nek slalomde ze vrijdag overtuigend als snelste naar beneden.