Man gewond na schietpartij in Amsterdam Foto: Lorenzo Derksen Foto: Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietpartij in de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam is vanavond zeker één iemand gewond geraakt. Buurtbewoners zeggen dat het om een man gaat van rond de 19 jaar.

De schietpartij vond plaats rond 22.15 uur. Het slachtoffer zou vlakbij de kruising met de Jan Tooropstraat onder vuur zijn genomen. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart.