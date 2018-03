Deel dit artikel:











Politie: Aanrijding met Tesla veroorzaakt door bedieningsfout Foto: HFV

WORMERVEER - De aanrijding die vanmiddag op de Jan Vermeerkade in Wormerveer plaatsvond tussen een automobiliste in een Tesla en een fietser, is veroorzaakt door een menselijke fout en niet door een technische fout. Dat meldt de politie vanavond.

Bij de aanrijding raakte een 43-jarige vrouw uit Wormerveer gewond. De 70-jarige bestuurster van de Tesla is aangehouden en haar rijbewijs is ingevorderd. De politie is gelijk een onderzoek gestart. Lees ook: Op hol geslagen auto richt ravage aan in Wormerveer In eerste instantie ging de politie uit van een technisch mankement, omdat de auto volgens de vrouw bij het wegrijden uit het parkeervak 'ineens op hol sloeg'. Na onderzoek blijkt nu dat zij waarschijnlijk bij het wegrijden een bedieningsfout maakte, waardoor de auto naar voren schoot.