Kasteel onder de grond in Castricum ontdekt: "Dit is echt heel bijzonder" Foto: NH Nieuws/ Emmelie Valkenburgh

CASTRICUM - In de Middeleeuwen liepen er ridders en jonkvrouwen, nu is het een boerenerf: de Doodweg in Castricum heeft een roemrijke geschiedenis, ontdekte amateurhistoricus Hans van Weenen. Hij heeft door veel speurwerk een kasteel diep onder de Castricumse grond ontdekt.

Van Weenen is altijd al geïnterreseerd geweest door de geschiedenis van zijn woonplaats. Hij doet veel speurwerk en research over de geschiedenis en kwam er zo achter dat er nóg een kasteel naast Kasteel Cronenburg ligt. Dat is een bijzonderheid: "Het komt niet vaak voor dat er twee kastelen zo dicht bij elkaar liggen", legt Van Weenen uit. "Toen ik oude veldnamen in de regio op ging zoeken, kwam ik daarbij de naam 'Heemwerf' tegen. Dat duidt vaak op de aanwezigheid van een kasteel." Archeologen

Joep Orbons van archeologisch bureau ArcheoPro trekt in rechte lijnen over het weiland met zijn weestandmeter. Deze meter kan onder de grond zien wat zich daar bevindt: dat is hier een heus kasteel. "Het is heel bijzonder dat het kasteel hier gevonden is onder het gras", vertelt Orbons aan NH Nieuws. Dat gevoel deelt hij met een uitgelaten Van Weenen. "Voor mij is dit echt de ontdekking van de eeuw", vertelt de amateurhistoricus trots.