Automobilist uit water gehaald in Hoofddorp Foto: Davey Photography/ Jasper Meekel Foto: Davey Photography/ Jasper Meekel

HOOFDDORP - Aan de IJweg in Hoofddorp is rond 19.50 uur een auto in het water beland.

De wagen kwam met de linkerflank op de bodem van de sloot langs de weg te liggen, nadat de bestuurder onwel werd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man door toegesnelde brandweerlieden uit zijn auto is bevrijd. Daarna is hij nagekeken in een ambulance. De auto wordt door een berger uit het water gehaald.