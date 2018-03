Sjaak Swart: "Naamswijziging Arena op Johan Cruijffs verjaardag"

AMSTERDAM - (AT5) Voor wie denkt 'wanneer wordt de Arena nou eens vernoemd naar Johan Cruijff?', Sjaak Swart denkt het antwoord te hebben. "Dat gaat op Johans verjaardag gebeuren."

Mister Ajax wil zijn bronnen niet onthullen, maar volgens hem zou 25 april de dag zijn. "Dat heb ik in de wandelgangen gehoord." Een woordvoerder van Ajax kan er niets over zeggen. "Er is mij niets bekend, dus dat kan ik niet bevestigen."

De intentieverklaring werd in april 2017 al getekend, maar de naam van Johan Cruijff staat nog altijd niet op de Arena. De familie hoopte dat de onderhandelingen daarna snel zouden worden afgerond. "Helaas is dat niet het geval. Dat voelt voor ons niet goed", schreef Jordi Cruijff in december.

Het is de Arena, Ajax en de gemeente niet gelukt het moeizame proces voor het einde van 2019 af te ronden. Arena-directeur Henk Markerink beloofde dat het in januari goed zou komen. "We gaan eruit komen", zegt hij destijds.