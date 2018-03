NH Factcheckers: doet Rijkswaterstaat niks aan de snelwegen bij het Gooi?

HILVERSUM - Een dag na het NH Gooi Debat in Hilversum zetten de NH Factcheckers belangrijkste uitspraken nog een keer op een rijtje. Klopt het namelijk wel wat er allemaal gezegd is gedurende het debat? D66-raadslid Noud Bijvoet kaart in het debat aan dat Rijkswaterstaat bezig is met 65 projecten om snelwegen te verbeteren en geen van die projecten zou tussen Hilversum, Laren en Gooise Meren zijn. Maar klopt dat wel? Wij zochten het uit.

Tekst: Rick Pietersz

Allereerst is het handig om te weten in welke context Noud Bijvoet de uitspraak heeft gedaan. Tijdens het debat over een gemeentelijke fusie gaf hij aan dat de gemeenten in het Gooi weinig macht hebben, doordat zij tussen meerdere grote steden zitten, zoals Utrecht en Amsterdam.

Een grote samenwerking tussen de Gooi-gemeenten zou dit probleem kunnen oplossen, aldus Bijvoet. Meer bestuurskracht kan dus wellicht ook infrastructurele problemen zoals de wegkwaliteit een positieve stimulans geven.

Conclusie

Noud Bijvoet heeft deels gelijk. Zijn betoog over het ontbreken van projecten van Rijkswaterstaat in het Gooi is deels juist: er zijn inderdaad geen projecten om de snelweg te verbeteren, zo is te zien op de site van Rijkswaterstaat. Toch heeft hij geen gelijk als het gaat over het totaal aantal projecten van Rijkswaterstaat, dat aantal staat namelijk op 50 en niet op de door hem genoemde 65. Het gaat hier om een verschil van 15 projecten op het gebied van de wegen, maar dit is natuurlijk niet het voornaamste punt van Bijvoet.

Zijn punt is dat er geen projecten in het desbetreffende gebied tussen Hilversum, Laren en Gooise Meren zijn. Dat klopt wel. Wij stellen wel dat Noud Bijvoet een erg makkelijke conclusie trekt, want nergens staat vast dat het ontbreken van projecten van Rijkswaterstaat in het Gooi te maken heeft met de beperkte macht van de gemeenten.

De wegenprojecten van Rijkswaterstaat zijn ook niet nodig als de wegkwaliteit in ’t Gooi voldoende is. Wegenverbeteringen zijn nodig op verkeersknooppunten waar problemen zich voordoen en niet om uit te stralen dat een gebied machtig is. Het is lastig dit verband te zien. De feitelijke uitspraak van Bijvoet is deels waar, maar de context speelt ook een belangrijke rol. De stelling kunnen wij dan ook zien als grotendeels onwaar.