Haarlemse muzikanten halen geld op voor blinde Zimbabwaanse collega's

HAARLEM - Drie gitaren, een drumstel, een paar versterkers en microfoons. Dat hopen Haarlemse muzikanten aanstaande zaterdag bij elkaar te spelen tijdens een benefietconcert in De Pletterij. De instrumenten zijn bedoeld voor de muzikanten van de Zimbabwaanse 'Unique Giants Band', waarvan drie bandleden blind zijn.

Bedenker van het benefietconcert is Haarlemmer Dik Bol. Hij is al acht keer in de Zimbabwaanse stad Mutare geweest en heeft de bandleden daar ontmoet. "Het zijn goede muzikanten en ze moeten de instrumenten nu telkens lenen." De Afrikaanse muzikanten gebruiken de instrumenten niet alleen voor hun plezier, maar moeten door hun optredens ook aan hun inkomen zien te komen.

Stedenband Haarlem-Mutare

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Haarlem een stedenband aanging met Mutare. Naast een concert in de avond wordt het ook gevierd met een boekpresentatie in de middag, eveneens in de Pletterij.