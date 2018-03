Deel dit artikel:











Telstar-trainer Mike Snoei even terug op het oude nest Foto: Pro Shots / Martijn Buskermolen

VELSEN-ZUID - "Het is mijn oude club. Een echte voetbalclub en ze hebben een begroting om mee te doen voor de titel, maar wij weten allemaal waar ze nu staan", zegt Telstar-trainer Snoei over het uitduel tegen Go Ahead Eagles.

De Deventenaren staan op een teleurstellende achttiende plek en Telstar staat op plaats vier. "Het is de eerste wedstrijd van de laatste periode. Er is daar wat druk om via de laatste periodetitel te proberen de play offs te halen. Toch moeten wij naar ons zelf kijken. Wij willen graag de eerste ronde van de play offs overslaan, dus dan moeten wij nog behoorlijk wat punten gaan halen", laat Snoei weten. Maandag werd er met 3-2 gewonnen van Almere City FC. Dit deed Telstar zonder de geblesseerde Frank Korpershoek en Melvin Platje. Snoei hakt vrijdag pas de knoop door of dit duo gaat spelen. De Telstar-trainer heeft nog steeds geen akkoord bereikt over een contract voor volgend seizoen in Velsen-Zuid: "Wij moeten een beetje geduld hebben. Ik wil graag blijven, maar het moet wel kloppen."