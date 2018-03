Nadine Visser verkiest horden boven meerkamp

HOORN - Nadine Visser kiest voor het komende buitenseizoen voor de horden en laat de meerkamp voorlopig links liggen.

Dat meldt de 23-jarige atlete uit Hoorn op twitter: "Klaar om hard te werken voor het outdoor-seizoen, waarin mijn focus ligt op de honderd meter horden. Dus geen Götzis voor mij dit jaar." In Götzis wordt jaarlijks de prestigieuze meerkamp georganiseerd.

Visser verbeterde eerder deze maand bij de WK indoor het Nederlands record op de 60 meter horden. In de finale pakte ze de bronzen medaille. Visser richt zich nu op de EK in augustus in Berlijn.