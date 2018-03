MS-patiënte over stop vergoeding 'werkend' medicijn: "Ik ben ongelofelijk bang"

KROMMENIE - De 45-jarige Nanda uit Krommenie heeft al veertien jaar MS. Sinds twee jaar slikt ze het medicijn Fampyra en daar heeft ze veel baat bij. Maar nu lijkt haar ergste nachtmerrie werkelijkheid te worden: de minister heeft besloten dat het medicijn per 1 april niet meer vergoed wordt. Dit omdat het Zorginstituut heeft gezegd dat het medicijn niet werkt. Een ramp voor Nanda.

"Ik weet gewoon nu al dat als mijn laatste doosje leeg is, dat het verkeerd gaat, dat het misgaat", vertelt ze emotioneel aan NH Nieuws. "En dat het weer hetzelfde wordt als vóór de medicijnen; dat ik niet meer kan praten en niet meer kan lopen. Dus ik ben ongelofelijk bang."

Zij kan niet anders concluderen dan dat het medicijn wél werkt. "Het is ongelofelijk. Voordat ik de medicijnen kreeg ging ik met een rolstoel het ziekenhuis in. Drie weken later, na drie weken slikken, ging ik zonder rolstoel, fluitend aan m'n man z'n arm het ziekenhuis uit. Dus ik was zó gelukkig."

Stom

Als de vergoeding stopt, kan Nanda het 225 euro per maand kostende medicijn niet betalen. "Dan houdt het gewoon op", zegt ze. "Ik vind het ook heel stom, want al die mensen die nu Fampyra krijgen en nu veel zelfstandiger zijn, die gaan straks veel duurder worden. Want die hebben binnenkort hulp nodig in de huishouding, scootmobiels, rolstoelen, dus uiteindelijk kost het de staat veel meer geld dan dit pilletje."

Nanda's grootste hoop is dan ook dat de minister het besluit wil terugdraaien.