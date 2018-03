'Welles-nietes' spelletje rond Amin Younes

AMSTERDAM - (AT5) Heeft Ajacied Amin Younes een contract getekend bij Napoli? Volgens de Italiaanse club wel, volgens de Duitse aanvaller niet.

Het gedoe rond Amin Younes en Napoli neemt vreemde vormen aan. Volgens advocaat Mattia Grassani van Napoli is de zaak glashelder: "Younes wordt speler van Napoli. Alle papieren zijn doorgelezen en goedgekeurd. Het contract is in Amsterdam getekend. We hebben zelfs mails en whatsapps waarin staat dat alles in orde was."

Toch blijft Younes zelf volhouden dat hij niets getekend heeft. Daarvoor heeft de advocaat wel een verklaring: "De reden is volgens mij dat er een andere club is die Younes benaderd heeft. Hij is verliefd geworden op een ander aanbod. Ik kan niet zeggen of dat Borussia Mönchen Gladbach is, maar ik heb wel een idee. Het gedrag van Amin Younes is niet normaal."

Dat vond Ajax-trainer Erik ten Hag ook, toen de Duitser in de slotfase van het duel tegen Heerenveen weigerde in te vallen. Daarom is Younes voor een periode van twee weken teruggezet naar Jong Ajax.

Amin Younes zelf weigerde donderdag na de training commentaar te geven op de commotie.