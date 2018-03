Deel dit artikel:











Piepjong de politiek in: 17-jarige aast op een gemeenteraadszetel in Wormerland

JISP - Als ze wordt gekozen moet ze nog tot juni wachten om in de gemeenteraad te kunnen. En met stemmen moet ze ook nog wachten tot ze achttien is. Toch wil de 17-jarige Bente Ferwerda dolgraag de politiek in. Eerst plaatselijke en hopelijk ooit naar de landelijke politiek in Den Haag. Ze staat op een bijna verkiesbare plaats voor GroenLinks in de gemeente Wormerland.

Er zijn in Nederland maar een handjevol jongeren als Bente die al voor hun 18e een politieke carrière nastreven. Bente werd door de politiek gegrepen door de lessen maatschappijleer op school en de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar. Haar leraar, zelf ook actief als raadslid, raadde haar aan zich bij een politieke partij aan te sluiten. Vanwege de aandacht voor duurzaamheid koos ze voor GroenLinks. Jongeren in de politiek

As ze wordt gekozen in de gemeente Wormerland, misschien met voorkeurstemmen, gaat ze zich inzetten om jongeren via sociale media te betrekken bij de politiek: "Via enquêtes op Facebook kunnen jongeren hun mening geven over onderwerpen die ze belangrijk vinden", legt Bente uit. Het realiseren van woningen voor jongeren en het verbeteren van het uitgaansleven staan volgens haar bij de jongeren bovenaan het lijstje.