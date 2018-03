Provincie: HOV-busbaan nog eens drie maanden later in gebruik

HILVERSUM - De provincie Noord-Holland houdt er sterk rekening mee dat de busbaan voor de HOV-lijn drie maanden later dan gedacht pas in gebruik kan worden genomen. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage HOV in 't Gooi.

Uit het rapport blijkt dat er de openstelling van de busbaan opnieuw later wordt, drie maanden in dit geval. Dat is de tweede wijziging van de planning in een jaar tijd. Het hele project heeft al een vertraging van zeker vier jaar opgelopen en nu wordt er in het 'worst case-scenario' vanuit gegaan dat de busbaan niet in november 2021, maar in februari 2022 in gebruik genomen kan worden. Begin vorig jaar was de planning nog april 2021. Oorspronkelijk moest de snelle bus in 2017 gaan rijden. De nieuwe vertraging is het gevolg van het feit dat de provincie incalculeert dat het meer tijd kost om alle benodigde grond aan te kopen.



De kosten voor het volledige project lopen ook op. Er was in het tweede halfjaar van 2017 sprake van enkele tegenvallers in de begroting. Het gaat in totaal om ruim 1 miljoen euro onvoorziene kosten, die betaald worden uit een speciaal daarvoor bedoeld potje. Het totale project kost ruim 100 miljoen euro.

Slechtere bereikbaarheid

Het duurste deel van het traject van de snelle busverbinding, die tussen Huizen en Hilversum moet gaan komen, is de tunnel die onder de Oosterengweg in Hilversum moet gaan komen. De gevolgen voor omwonenden en bedrijven zijn ingrijpend, omdat de weg enkele jaren zal veranderen in een bouwput en de doorstroming van de Mediastad in die periode verder zal verslechteren.



Uit de halfjaarrapportage blijkt dat de provincie inmiddels een nog slechtere bereikbaarheid dan verwacht als belangrijkste risico ziet. Dat zou gevolgen hebben voor het verkeer. In het bijzonder worden de voor nood- en hulpdiensten genoemd, die de wettelijke aanrijtijden niet zouden halen. Er zijn al maatregelen genomen om de gevolgen te beperken, maar de kans bestaat dat er 'nog zwaardere maatregelen nodig zijn, met bijbehorende kosten en vertraging tot gevolg'. Eind 2019 denkt de provincie daar meer over te kunnen zeggen.