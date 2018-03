Arends en Piek uitgeschakeld op All England Open

HAARLEM - BIRMINGHAM De Noord-Hollandse badmintonners Jacco Arends en Selena Piek hebben de tweede ronde van het All England Open niet overleefd. Ze werden uitgeschakeld door het Japanse dubbel Watanabe en Higashino.

Arends en Piek spelen in de competitie voor het Haarlemse Duinwijck. Op internationale toernooien komen ze geregeld samen uit in het gemengd dubbel. In de eerste ronde van het All England Open in Birmingham wist het duo nog wel te winnen van het Deense koppel Fischer Nielsen en Boje. In de tweede ronde waren de Japanners Watanabe en Higashino in twee sets te sterk: 21-17 en 21-19.

Afgelopen weekeinde hadden Arends en Piek wel iets te vieren: ze maakten Duinwijck voor de 25e keer in de historie landskampioen.

