Milica van Doorn, na 25 jaar eindelijk een rechtszaak

ZAANDAM - Vandaag staat Hüseyin A. voor de rechter in Alkmaar. De 47-jarige Turkse man wordt verdacht van de verkrachting en de moord op Milica van Doorn 25 jaar geleden. Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen in deze zaak door de tijd heen.





Moord

De 19-jarige Milica werd in 1992 verkracht en vermoord toen zij van een feestje op weg was naar huis. Doordat de busdienst anders was dan normaal, besloot zij naar huis te lopen. Die beslissing werd haar fataal. Haar lichaam werd gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam. Emeritus-pastoor Jan Broersen was de man die haar toen vond.

Op de avond van de moord zouden getuigen een Turks uitziende man in de richting van de vindplaats van Milica's lichaam hebben zien fietsen. Op het lichaam van de jonge vrouw werd ook dna gevonden, dat wijst op een dader met Turkse voorouders. Er wordt lang naar een dader gezocht maar tevergeefs.

Coldcase

In 2003 heropent rechercheur Jaap Bond de zaak met een zogenaamd 'Coldcase team'. Nieuwe informatie zou de zaak eindelijk moeten oplossen. Destijds werkten vijftien rechercheurs aan de moordzaak.

Alle inspanning ten spijt het kwam nooit tot een dader. De zaak krijgt veel aandacht, ook misdaadjournalist Peter R. de vries probeert de dader te vinden. Dertien jaar na Milica’s dood houdt hij een grote flyeractie in Zaandam. Hij maakt ook verschillende tv-items over de moordzaak.

Ook nu blijkt de dader onvindbaar.

Dna

Naar aanleiding van het dna dat op Milica's lichaam is gevonden, is justitie op zoek naar een Turkse man. In 2008 worden er 75 Turkse mannen onderzocht, maar hier kwam geen directe match uit. Uiteindelijk is er in 2012 een nieuwe wetgeving die ook grootschalig verwantschapsonderzoek mogelijk maakt. Dit onderzoek had ook succes in de zoektocht naar de moordenaar van Marianne Vaatstra. Daar stond de dader zelfs zelf dna af.

In november 2017 krijgen 133 mannen uit de buurt een uitnodiging om vrijwillig dna af te staan. 125 mannen doen mee waaronder een familielid van de dader. De vermoedelijke dader zelf doet niet mee met het onderzoek, maar kan nu wel snel opgepakt worden. Het gaat om de inmiddels 47-jarige Hùsyin A.

Verdachte

In het verslag van het verhoor met de 47-jarige verdachte komt een nogal onduidelijke verklaring naar voren. "A. kan zich herinneren dat hij haar tegenkwam en dat hij op het moment van hun confrontatie een geest in zich kreeg", liet een journalist van De Telegraaf eerder weten. A. zou daarom ook hebben gezegd dat hij weinig aan de moord kon doen, omdat er een geest in hem zat.

De Turks-Nederlandse verdachte zou destijds in een flat hebben gewoond die hemelsbreed slechts vijfhonderd à zeshonderd meter van de plaats delict af stond. Ook zou hij vader van vier kinderen zijn. Dat een van hen dna heeft afgestaan is goed mogelijk.

Vandaag is de eerste Pro Forma in de zaak waar al 25 jaar op gewacht wordt.