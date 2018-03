FNV: 'Geen gedwongen ontslagen Tata Steel Nederland'

IJMUIDEN - FNV Metaal heeft mondelinge overeenstemming bereikt met de Tata Steel-directie in Nederland over een werkgelegenheidspact tot 2026. Daarbij zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

Vanmiddag werd de ondernemingsraad geïnformeerd over de vorderingen van de onderhandelingen tussen FNV Metaal en de Tata-directie. Daarbij praatten ze over de baangarantie na de fusie met Thyssenkrupp.

De bond noemde het gesprek van vandaag cruciaal. "Er lagen vandaag twee belangrijke onderwerpen op tafel", vertelt Aad in 't Veld, onderhandelaar van FNV Metaal aan NH Nieuws. "Namelijk hoeveel arbeidsplaatsen komen te vervallen in Nederland en we wilden verlenging van het werkgelegenheidspact; dat betekent geen gedwongen ontslagen."

'Vooruitgang'

"We hebben op beide vooruitgang geboekt", vertelt hij verder. "We weten nu dat er zo'n driehonderd à vierhonderd arbeidsplaatsen vervallen in de komende drie jaar en dat is heel goed op te lossen met natuurlijk verloop. Dat betekent dat niemand gedwongen ontslagen wordt. Het werkgelegenheidspact hebben we nog verder weten te verlengen tot 2026, dus dat betekent dat er vijf jaar extra zekerheid is voor de banen hier bij Tata Steel in IJmuiden."

'Gemengd gevoel'

In 't Veld houdt toch een 'gemengd gevoel' over aan de 'doorbraak' van vandaag. "De teneur is dat iedereen zegt dat ze die fusie eigenlijk niet zien zitten. Daar is anders toe besloten door de aandeelhouders, dus we worden daarmee geconfronteerd. Ik denk soms 'is dit wel een goede stap deze fusie?'. Maar aan de andere kant zien we ook wel weer dat we positieve dingen hebben bereikt als het gaat om de werkgelegenheid en daar ben ik wel gelukkig mee."

Zijn conclusie over vandaag komt praktisch overeen met die van Frits van Wieringen, voorzitter van de Ondernemingsraad: "Een belangrijke stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet."

Vervolg

Volgende week dinsdag zitten alle partijen voor het laatst met elkaar om alles op papier te krijgen. "De leden zullen uiteindelijk het eindoordeel moeten geven", aldus in 't Veld.