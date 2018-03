Op hol geslagen auto richt ravage aan in Wormerveer

WORMERVEER - Een op hol geslagen auto heeft in Wormerveer een ravage aangericht. Het zou gaan om een Tesla. Bij het ongeluk waren een andere auto, een fietser en een scooterrijder betrokken.

De politie zegt dat er in een van de auto's een 'technisch mankement' is ontstaan waardoor de auto niet meer deed wat de bestuurder wilde. Een ooggetuige zegt dat een Tesla onbestuurbaar werd.

Autopilot

De auto sloeg op hol aan de Johan Vermeerkade bij een schoolplein van een basisschool. In ieder geval een persoon is gewond geraakt. Die wordt momenteel behandeld. De politie Zaanstreek meldt op Facebook dat er meerdere ambulances aanwezig zijn. Over de aard van de verwondingen is nog niets duidelijk. De politie spreekt wel van een 'ernstige aanrijding'.

Als het inderdaad om een Tesla gaat dan zou het niet het eerste incident zijn, waarbij de techniek in de auto een ongeluk veroorzaakt. Tesla's zijn roemrucht om hun Autopilot. Met dit systeem kan een auto zelfstandig rijden. Eerder kwam in Florida zelfs iemand om het leven die op de automatische piloot reed en werd aangereden door een vrachtwagen.