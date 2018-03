Geen afscheidswedstrijd voor Wesley Sneijder in ArenA bij Nederland-Engeland

AMSTERDAM - Record-international Wesley Sneijder komt niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De oud-Ajacied had gehoopt op een afscheidsduel, maar dat zit er niet in.

Sneijder besloot onlangs na een goed gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman om te stoppen als international. Het was duidelijk dat hij niet in de toekomstplannen van Koeman voorkomt. Sneijder speelde in vijftien jaar tijd 133 interlands. Het liefste had hij volgende week zijn 134e interland gespeeld als afscheidswedstrijd in een volle Amsterdam ArenA. Maar dat wil de KNVB niet.

Sneijder meldt vanuit Doha dat hij wel snapt dat de nieuwe bondscoach in zijn eerste duel zijn nieuwe groep spelers bij elkaar wil hebben. En dus geen duel wil spelen dat in het teken staat van de oude garde. Toch vindt hij het jammer: "Maar het is wat het is, ik ga er ook niet moeilijk over doen."