Verkeersdeskundige: "Onderzoek naar oorzaak ernstige ongevallen N-wegen noodzakelijk"

NOORD-HOLLAND - Er moet meer geld beschikbaar worden gemaakt om de oorzaken van ongevallen op N-wegen te achterhalen. Daarvoor pleit verkeersdeskundige Max van Kelegom. Extra onderzoek is volgens hem noodzakelijk. "We weten op dit moment te weinig na een ernstig ongeluk."

Dat zegt Van Kelegom tegen NH Nieuws. "Er worden allerlei cijfers verzameld over het aantal ongelukken, maar waarom een ongeluk gebeurt, wordt eigenlijk nooit duidelijk", aldus Van Kelegom.

N-wegen in heel Nederland zijn een stuk gevaarlijker dan alle andere wegen. Het aantal risico's is er veel groter dan bijvoorbeeld op een snelweg. Er zijn tegenliggers en je kan inschattingsfouten maken met inhalen. "Het aantal ongevallen nam sinds begin deze eeuw wel geleidelijk af, maar in 2016 werden er meer ongevallen geregistreerd. Waarom weet niemand."

De afgelopen dagen was het een aantal keer behoorlijk raak op verschillende N-wegen in Noord-Holland. Zo was er woensdagavond een groot ongeluk op de N9 bij Bergen waarbij drie gewonden vielen. Gisteren was er een ernstige aanrijding op de N99 bij Breezand waarbij een 6-jarig jongetje overleed. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het noodlottige ongeval.

Volgens Van Kelegom is er een nieuwe trend merkbaar op N-wegen: er wordt steeds harder gereden. "We weten door de geringe analyse niet waarom, maar het gebeurt wel. Hierdoor is de impact van de klap en de ernst van ongelukken steeds groter. Er is minder tijd om te reageren voor bestuurders. Maar zonder extra geld en extra onderzoek blijven er te veel vragen over de oorzaak onbeantwoord en leren we niks van trends", stelt Van Kelegom.